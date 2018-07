Manifestantes fazem ato em Copacabana Centenas de manifestantes marchavam por volta das 12h deste sábado, 18, pela Avenida Atlântica, em Copacabana, zona sul do Rio. O protesto foi marcado pelo movimento Copa da Rua, e conta com a participação de militantes do PSOL e de outros movimentos, como o Comitê Popular da Copa. O ato juntou-se a uma manifestação do grupo conhecido como Pink Bloc, com ativistas do movimento pelos direitos de homossexuais. O clima é de carnaval, com banda instrumental entoando marchinhas com letras parodiadas.