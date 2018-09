Manifestantes fazem passeata no centro de SP Cerca de 1.500 pessoas fizeram uma passeata no fim da manhã desta quinta-feira, 01, reivindicando melhores moradias e salários, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O grupo estava reunido na Praça da Sé, na região central da Cidade, e partiu em passeata em direção à Prefeitura, por volta das 11h30. Os manifestantes, entre eles, estudantes e integrantes do Movimento dos Sem-Terra, percorreram as ruas do centro até o viaduto do Chá, segundo a Polícia Militar. Por volta das 14h, o grupo já estava se dispersando, de acordo com a CET.