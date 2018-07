Manifestantes fazem protesto na Praça Mauá, no Rio Cerca de 70 manifestantes chegaram na noite desta quinta-feira à Praça Mauá, no Rio. Um deles foi detido, sob acusação de ter cuspido num policial militar. Enquanto ele era levado, os militantes gritavam: "Mais um Amarildo". O clima é tenso no local. O grupo estava reunido na Cinelândia, quando foi espalhado boato de que o prefeito Eduardo Paes (PMDB) e o governador Sérgio Cabral (PMDB) participariam de um evento no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá.