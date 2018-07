Manifestantes fecham a Régis Bittencourt em SP

No km 443, em Registro, no Vale do Ribeira, manifestantes bloquearam durante uma hora as duas pistas. O congestionamento, no trecho, chegou a dez quilômetros - cinco quilômetros em cada sentido.

A Polícia Rodoviária Federal restringiu o tráfego no posto de policiamento de Registro, no km 439, para evitar o acúmulo de veículos no local do protesto. As duas pistas foram liberadas por volta 18h20, mas a lentidão persistia no trecho. A ação fez parte do Dia Nacional de Luta organizado pelas centrais sindicais e movimentos sociais.