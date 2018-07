Manifestantes hostilizam relator da CPI dos ônibus

Atualizado às 16h13

RIO - Dois manifestantes que participavam de um protesto em frente à Câmara Municipal do Rio, no centro, foram detidos por agredirem policiais militares e levados à 5ª DP (Mem de Sá), na manhã desta quinta-feira, 15. O vereador Professor Uoston (PMDB), aliado do prefeito Eduardo Paes (PMDB) e designado relator da CPI dos Ônibus, foi atingido nas costas por um ovo e hostilizado quando deixou o prédio da Câmara. O táxi onde o vereador entrou foi cercado por manifestantes.

A orientação da Policia Militar (PM) continua sendo manter a distância enquanto a manifestação for pacífica. Não há expectativa de interferência para a liberação do trânsito. Cerca de 60 pessoas ocupam a entrada da Câmara de Vereadores, onde um grupo acampa desde sexta-feira, 9. Em torno de 20 pessoas continuam interceptando os carros na esquina das avenidas Rio Branco e Almirante Barroso.

A revolta foi causada pelo fato de a reunião entre membros CPI dos Ônibus nesta quinta ter ocorrido a portas fechadas para a população. Os manifestantes também reivindicam a mudança da composição da comissão, com mais espaço para a oposição.

Embora tenham desocupado a Avenida Almirante Barroso, que também estava fechada, os manifestantes, alguns deles mascarados, continuavam a bloquear a Avenida Rio Branco no início desta tarde. Os ativistas cercaram um carro da polícia, que foi impedido de passar e acabou voltando pela Rio Branco na contramão. Manifestantes escalaram parte do prédio do Museu Nacional de Belas Artes, de onde exibem faixas.

Outro grupo está na porta do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara. Na rua lateral do prédio, Alcindo Guanabara, policiais militares com escudos e capacetes controlam a entrada e saída de pedestres. Cerca 150 manifestantes estão na Cinelândia, região central da capital fluminense.