Manifestantes iniciam concentração para ato Fora Cabral Pouco mais de cem manifestantes estão concentrados no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, para participar da manifestação "Fora Cabral", que foi convocada pela internet. O clima, por enquanto, é de tranquilidade. Policiais Militares do 2º BPM (Botafogo) apenas acompanham os preparativos. Em torno de 250 policiais devem ser distribuídos pelo caminho até o Palácio Guanabara, sede do governo estadual, no bairro de Botafogo, para onde os manifestantes pretendem marchar.