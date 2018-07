Manifestantes interditam Raposo Tavares em Sorocaba-SP Cerca de 300 manifestantes interditaram a Rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, na noite desta quinta-feira, 21. A ação ocorreu por volta das 20h30, durante os protestos contra os políticos e para melhorias no transporte público. O grupo se deslocou do restante da manifestação e seguiu em direção à rodovia. As duas pistas foram bloqueadas na altura do km 100.