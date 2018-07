Manifestantes invadem Chesf em Sobradinho (BA) Cerca de 500 integrantes de movimentos sociais invadiram hoje a sala de controle da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), em Sobradinho, interior da Bahia. De acordo com as primeiras informações, da Polícia Militar, a ocupação teve início, por volta das 5h30, com as pessoas portando faixas e facões. O protesto faz parte da jornada de luta da Via Campesina, que organizará outras manifestações como essa em todo o País até sexta-feira. O movimento é contrário a projetos do governo federal como a transposição do Rio São Francisco, a construção de barragens e o atual modelo agrícola.