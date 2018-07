Manifestantes invadem embaixada dos EUA no Iêmen Centenas de manifestantes iemenitas invadiram nesta quinta-feira o complexo onde fica a Embaixada dos Estados Unidos na capital do Iêmen, Sanna, em protesto contra um filme que eles consideram ser uma blasfêmia ao islamismo. Seguranças do local tentaram dispersá-los atirando para o ar, disseram testemunhas.