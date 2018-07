Manifestantes invadem prédio no centro de São Paulo Manifestantes do Movimento Moradia para Todos (MMPT) ocuparam na manhã desta terça-feira, 9, um prédio da rua Capitão Salomão, na República, região central de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, a invasão ocorreu logo no início da manhã. Após entrarem no prédio, os manifestantes trancaram todas as portas do local, impedindo o acesso. Policiais acompanham o protesto, que seguia pacífico até as 9h30.