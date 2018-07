Manifestantes invadem prefeitura de Recife-PE Cerca de 50 integrantes da Organização e Luta do Movimento Popular de Pernambuco invadiram hoje a sede da prefeitura de Recife. Eles quebraram janelas e entraram em confronto com a guarda municipal. Alguns manifestantes ficaram levemente feridos. O tumulto só foi controlado depois da chegada de policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar (PM). O grupo reivindica a posse de terra da Vila Esperança, na comunidade Palha de Arroz, em Campo Grande, na zona norte da cidade, e da Portelinha, no município vizinho de Jaboatão dos Guararapes. De acordo com o movimento, o governo estadual e as prefeituras garantiram a posse das áreas, mas ontem eles teriam recebido ordens de despejo. Em nota, a prefeitura repudiou "o ato de violência e depredação do patrimônio público". Porém, não fez um balanço do que foi quebrado. Segundo consta no comunicado, o grupo em nenhum momento buscou o diálogo. Depois do protesto, o governo do Estado suspendeu a reintegração de posse das áreas e nova reunião foi marcada para terça-feira.