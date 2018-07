Manifestantes invadem prefeitura e são presos em Itu Integrantes do Movimento Vem Pra Rua invadiram a prefeitura de Itu, no interior de São Paulo, na noite desta sexta-feira, para reivindicar melhoria no transporte coletivo e redução na tarifa. Seguranças e guardas municipais tentaram tirar o grupo à força e houve confronto. Três pessoas, entre elas um menor de 18 anos, foram detidas e levadas para uma delegacia da Polícia Civil. O grupo exigia cópia de um contrato entre a prefeitura e uma empresa que opera o transporte coletivo no município.