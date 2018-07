Manifestantes islâmicos incendeiam embaixada alemã no Sudão

Manifestantes também invadiram a embaixada dos EUA, saltando por cima do muro, e disparos foram ouvidos do lado de fora, de acordo com testemunhas.

Mais cedo, a polícia atirou gás lacrimogêneo para dispersar cerca de 5.000 manifestantes que invadiram a embaixada alemã e a missão britânica. Mas uma testemunha da Reuters disse que policiais apenas assistiram enquanto o grupo invadia a missão alemã.

Manifestantes ergueram uma bandeira islâmica preta em letras brancas "Não há nenhum deus senão Deus e Moamé é seu profeta". Eles quebraram janelas, câmeras e móveis no prédio e depois iniciaram um incêndio, disseram testemunhas.

Bombeiros chegaram ao local para controlar o incêndio.

Funcionários da embaixada alemã estavam seguros "por ora", disse o ministro de Relações Exteriores, Guido Westerwelle, em Berlim. Ele também disse ao enviado de Cartum em Berlim que o Sudão deve proteger missões diplomáticas em seu território, disse um comunicado da chancelaria.

Não estava claro se ambas as missões foram escolhidas a partir do filme, que enfureceu muçulmanos e que foi produzido nos EUA. Desde então, missões diplomáticas norte-americanas foram atacadas por manifestantes islâmicos em diversos países árabes.

Mas o Sudão tem criticado a Alemanha por ter permitido um protesto no mês passado de ativistas de direita que exibiam caricaturas do profeta Maomé e pela chanceler, Angela Merkel, ter concedido um prêmio em 2010 a um cartunista dinamarquês que retratou o profeta em 2005, o que deu início a uma série de manifestações no mundo islâmico.

(Por Ulf Laessing)