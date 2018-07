Manifestantes islâmicos invadem embaixada da Alemanha no Sudão

Um repórter da Reuters viu os manifestantes entrando no prédio da embaixada no centro de Cartum, quebrando janelas e iniciando um incêndio em frente ao portão principal. Não estava imediatamente claro porque a embaixada do país europeu foi escolhida como alvo do ataque.

Mais cedo, a polícia tinha tentado dispersar, com gás lacrimogêneo, cerca de 5 mil pessoas que cercaram as embaixadas da Alemanha e da Grã-Bretanha, mas nenhum policial foi visto no local após a invasão.

(Por Ulf Laessing)