Manifestantes já estão reunidos para ato em SP Manifestantes que participam do protesto organizado pelo Movimento Passe Livre (MPL) já estão reunidos no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Apesar de gritarem em coro que devem caminhar até Avenida Paulista, as lideranças do movimento ainda não confirmaram o trajeto que será feito. A segurança da manifestação é feita por um efetivo de 900 a 1.000 homens, o mesmo efetivo empregado na quinta-feira passada, 14.