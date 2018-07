Manifestantes já se reúnem na Praça da Sé, em SP Manifestantes que participam do sexto protesto contra o aumento das tarifas de ônibus em São Paulo já estão se reunindo na Praça da Sé, centro da cidade. Além de ocupar toda a praça em frente à catedral, o movimento toma as ruas laterais. Por enquanto, o ato é pacífico e não há registros de confrontos. A CET recomenda aos motoristas que evitem a região, pois são esperados reflexos no trânsito.