Manifestantes liberam a Raposo em Vargem Grande

Sorocaba

Nesta quarta-feira, 26, às 16 horas, o movimento estudantil Domínio Público e o coletivo feminista Rosa Lilás organizam a manifestação Fora Feliciano, em Sorocaba. O protesto, na rua Dr. Braguinha, centro, visa a retirar a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara o deputado Marco Feliciano (PSC-SP).

Na quinta-feira, 27, em conjunto com o Fórum Popular de Saúde, haverá ato pela tarifa zero no transporte, saúde pública e contra os gastos da Copa, em Sorocaba. A concentração será às 16 horas, no Largo do Canhão, com a passeata seguindo até a Praça da Bandeira.