Manifestantes liberam a rodovia Fernão Dias Depois de uma hora de interdição, manifestantes liberaram por volta das 17h30 a rodovia Fernão Dias, que teve as duas pistas bloqueadas na altura de Vargem, próximo da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. Às 18 horas, ainda havia 12 quilômetros de congestionamento no local, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal. Um grupo de 50 pessoas exigia a isenção ou redução da tarifa do pedágio existente no km 7,2 da rodovia para os moradores de Vargem.