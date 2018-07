Manifestantes liberam Marginal Pinheiros e Radial Leste A Marginal do Rio Pinheiros, ocupada por manifestantes logo no início da manhã desta quinta-feira, 11, foi liberada um pouco antes das 8h. Em São Paulo, a Radial Leste - principal ligação entre a zona leste da cidade e o centro - também chegou a ser totalmente interditada no sentido bairro, mas foi desocupada depois de uma hora de protesto. Ainda há o bloqueio em todas as faixas do cruzamento entre as avenidas Atlântica e João de Barros, em Santo Amaro, na zona sul.