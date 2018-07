Manifestantes liberam pistas da Régis Bittencourt

No M''Boi Mirim, ativistas entraram em confronto em frente à subprefeitura. Um dos manifestantes brigou com os demais e acabou machucado. Algumas pessoas tentaram levá-lo para dentro do prédio, causando mais confusão. Guardas usaram spray de pimenta. Um ativista passou mal e desmaiou.

A briga foi controlada e o manifestante que passou mal se recuperou. A reunião entre a comissão formada por manifestante e o subprefeito acabou. Eles seguirão agora para a sede da Prefeitura para conversar com o secretário municipal de transportes, Jilmar Tatto.