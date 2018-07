Manifestantes liberam rodovias no Estado de São Paulo

Segundo a programação das centrais sindicais, dois atos conjuntos do Dia Nacional de Mobilização e Luta foram programados para a capital paulista. Uma concentração em frente ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Viaduto Santa Ifigênia, região central, estava prevista para as 10 horas.

De acordo com a PM, no horário, um grupo de 40 sindicalistas estava no local, com um caminhão de som. Segundo as entidades, o protesto na sede do instituto quer enfatizar uma das reivindicações da pauta trabalhista - o fim do fator previdenciário. Às 15 horas, as centrais deverão promover um ato no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista.