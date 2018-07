Manifestantes no Rio protestam contra afastamento de Rosinha

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes seriam aliados da família Garotinho, que tem na cidade de Campos seu principal reduto eleitoral. Os manifestantes usaram pedras e paus e durante a madrugada, quando fizeram a primeira interdição, e chegaram a atear fogo em pneus de borracha.

A rodovia é o principal acesso à cidade de Campos. Na quinta-feira, o TSE negou um pedido de liminar de Rosinha para que ela permanecesse no cargo até o julgamento do mérito da condenação dada pelo TRE do Rio de Janeiro que a tornou inelegível por três anos.

Rosinha foi condenada pelo TRE do Rio de Janeiro por abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2008. Segundo o TRE, Rosinha teria se aproveitado de meios de comunicação da cidade de Campos para capitalizar sua candidatura à prefeitura.

O TSE já notificou Rosinha de sua decisão e ela pode deixar o cargo na próxima segunda-feira. O presidente da Câmara dos Vereadores da cidade, Nelson Nahim, vai assumir a prefeitura. Ele é cunhado de Rosinha Garotinho.

O ex-governador do Rio Anthony Garotinho, marido de Rosinha, também tinha sido condenado a três anos de inelegibilidade no mesmo processo por abuso de poder econômico. Mas na última quarta-feira, conseguiu uma liminar no TSE.

Garotinho (PR), que iria concorrer ao governo do Estado, decidiu disputar uma vaga na Câmara Federal nas próximas eleições.

