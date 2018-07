Manifestantes ocupam Avenida Delfim Moreira, no Rio Iniciou-se às 6h desta segunda-feira, 28, uma nova ocupação nas imediações do prédio onde mora o governador Sérgio Cabral (PMDB), no Leblon, zona sul do Rio. O grupo, formado por 12 pessoas, está instalado no canteiro central da Avenida Delfim Moreira, próximo ao Posto 12 da praia do Leblon, na altura da rua de Cabral, a Aristides Espínola. Eles esperam novas adesões ao longo do dia, inclusive de professores descontentes com o acordo entre sindicalistas da categoria e o governo do Estado.