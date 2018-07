Manifestantes ocupam Receita Federal em MT e RS Cerca de 1.200 trabalhadores de diversos movimentos sociais do campo, atuantes no Mato Grosso, ocuparam o prédio da Receita Federal de Cuiabá hoje, segundo informações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A mobilização, com apoio político da Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Centro Burnier Fé e Justiça e da Assembleia Popular, faz parte da Jornada Nacional que ocorre em todo País e do Grito da Terra em Mato Grosso.