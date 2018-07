Manifestantes param indústrias em Sorocaba Cerca de cinco mil manifestantes se concentravam às 7h desta quinta-feira, 11, no Parque das Águas, acesso à zona industrial de Sorocaba, no interior de São Paulo, em adesão ao dia de luta organizado pelas centrais sindicais e movimentos sociais. A mobilização começou às três horas da madrugada, quando bloqueios organizados pelos sindicalistas começaram a desviar os ônibus com trabalhadores para o local da concentração. Sindicalistas usaram veículos para bloquear o acesso às principais indústrias, mas não houve tumulto. Operários que saíam do turno da noite eram convidados a aderir ao protesto.