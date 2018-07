Manifestantes pedem condenação de Mizael Enquanto o julgamento ocorre no prédio do Fórum Central de Guarulhos (SP), do lado de fora manifestantes pró-condenação do réu Mizael Bispo exibem faixas com a foto de Mércia Nakashima na tarde desta quarta-feira. Luiz Ricarte, 18, gritava em um microfone: "Não queremos que Mizael saia pela porta da frente". A prima de Mércia, Solange Morais, chegou a chorar ao lembrar da advogada, morta em 2010.