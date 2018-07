Manifestantes pedem justiça em Santa Maria-RS Centenas de manifestantes foram às ruas de Santa Maria nesta terça-feira para pedir a responsabilização de todos os envolvidos com a tragédia que matou 235 pessoas na boate Kiss na madrugada de domingo. Os participantes do protesto, na maioria jovens e colegas das vítimas, se reuniram diante do prédio da Câmara de Vereadores e caminharam pelas ruas centrais da cidade, passando pela delegacia regional da Polícia Civil e prefeitura, para, no final, colar cartazes e depositar flores diante da casa noturna, num percurso de dez quadras. "Queremos justiça", foi o grito mais comum.