Manifestantes pedem lei anti-homofobia Incentivados pela decisão do Supremo Tribunal Federal que igualou a união homoafetiva à estável entre heterossexuais, cerca de 500 manifestantes aproveitaram ontem o 8.º Seminário LGBT, na Câmara, para pedir pressa na votação do projeto de lei que criminaliza a homofobia e a aprovação de emenda à Constituição que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo.