Manifestantes pró-maconha fazem ato na Av. Paulista

Aproximadamente 100 pessoas se reuniram no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, às 14 horas. O grupo é contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que proibiu, ontem à noite, a realização da Marcha da Maconha, marcada para acontecer hoje. A decisão da 2ª Câmara de Direito Criminal, foi motivada por uma ação do Ministério Público Estadual, que enxerga no movimento o crime de indução ou instigação ao uso de drogas.

"Como no ano passado, vamos negociar com a polícia para sair em marcha pela liberdade de expressão, já que sempre que organizamos o movimento as proibições vêm na última hora (este é o quarto ano seguido em que o TJ-SP proíbe a marcha)", diz o estudante Júlio Delmanto, um dos integrantes do movimento.