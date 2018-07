Manifestantes protestam contra tarifa da Ceagesp Manifestantes contrários à cobrança de estacionamento na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp), na Avenida Dr. Gastão Vidigal, Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, atearam fogo em caixas de frutas, caçambas e em ao menos um caminhão no pátio do entreposto na manhã desta sexta-feira, 14. Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 pessoas invadiram a área interna por volta das 11h15 e impedem a passagem no portão 3. A recomendação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é evitar a região.