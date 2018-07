Manifestantes protestam em frente à casa de Cabral Cerca de 50 manifestantes protestam, na noite desta quinta-feira, nas imediações do prédio onde mora o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), na rua Aristides Espínola, no Leblon (zona sul do Rio). Eles exibem cartazes acusando a Polícia Militar do Rio de agir de forma truculenta e gritam frases como "Cabral é ditador".