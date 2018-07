Manifestantes protestam em frente ao Palácio Guanabara Cerca de 300 manifestantes caminharam na noite desta segunda-feira da Câmara do Rio, no centro, até o Palácio Guanabara, em Laranjeiras, zona sul. Eles chegaram por volta de 20 horas e encontraram a sede do governo do Rio cercada por grades e, atrás delas, policiais com escudos. As duas pistas da Rua Pinheiro Machado foram fechadas pelos manifestantes. O efetivo policial é reduzido no local. Quando o grupo chegou, havia mais policiais em frente ao palácio, mas eles se retiraram para ruas próximas e o clima era pacífico até as 20h30. Três rojões foram lançados para o alto por manifestantes, mas a polícia até o momento não reagiu.