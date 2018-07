Manifestantes protestam em Juazeiro do Norte (CE)

Esta é a primeira grande manifestação no interior do Ceará. Juazeiro do Norte é a maior cidade do interior do Estado, com mais de 200 mil habitantes. Os professores estão em greve há uma semana e reivindicam de Macedo a revogação da redução salarial aprovada pela Câmara Municipal na semana passada.

O protesto é pacífico e não tem hora para terminar. Os professores, acompanhados de estudantes e trabalhadores, saíram da Rua São Pedro, passaram pelo Memorial Padre Cícero e Câmara Municipal e agora estão concentrados em frente à prefeitura. Um cordão de isolamento da Polícia Militar (PM) foi montado para proteger o patrimônio municipal.