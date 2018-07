Manifestantes protestam na Câmara de Campinas

A manifestação ocorreu de forma pacífica até as 19h20 e era acompanhada por homens da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Campinas, que reforçaram seus efetivos no paço e no entorno da Câmara.

Eles tentaram interromper a sessão que ocorria no plenário.

Um pequeno grupo de manifestantes jogou pedras contra a Câmara e houve um princípio de tumulto por volta das 19h30. A situação era tensa até o início da noite desta segunda-feira.

Tarifa

As manifestação ocorre no dia em que a passagem de ônibus da cidade voltou a custar R$ 3,00. Em dezembro do ano passado, a prefeitura havia aumentado o valor da tarifa para R$ 3,30. As manifestações foram mantidas, mesmo com a redução.

Na quinta-feira, 20, primeiro dia de protesto, 30 mil pessoas foram às ruas e um grupo mais radical tentou invadir o paço municipal. Eles atacaram a prefeitura e os guardas municipais, que montaram um cordão de isolamento no prédio, com pedras, paus e bombas caseiras.