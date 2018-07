Manifestantes protestam por Estado laico no Rio Cerca de mil manifestantes protestam nas imediações do Palácio Guanabara, em Laranjeiras (zona sul do Rio), pelo Estado laico e contra o governador Sérgio Cabral (PMDB). Os ativistas queriam seguir até a frente do imóvel, mas um cordão de isolamento feito por policiais militares obrigou o grupo a parar na esquina da rua Pinheiro Machado com a Travessa Pinto da Rocha, em frente à sede do Fluminense.