Manifestantes protestam por moradia em frente à Câmara Ao menos cem pessoas protestam em frente à Câmara Municipal de São Paulo na tarde desta quinta-feira, 26. São sem-teto e militantes da frente por moradia que se reúnem no Viaduto Jacareí, no centro, enquanto o prefeito Fernando Haddad discursa na cerimônia de apresentação da versão final do Plano Diretor no plenário da casa. Os manifestantes entoam gritos de ordem de "queremos moradia" e levantam cartazes pedindo habitação "digna".