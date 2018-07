Manifestantes queimam bandeira do PSTU, em São Luís

Mais cedo, ainda por volta das 15h30, comerciantes do centro da cidade e órgãos públicos fecharam as portas, com medo de sofrer consequências em caso de radicalização do movimento. As agências bancárias da Caixa e do Banco do Brasil tiveram suas fachadas protegidas por tapumes.

O movimento foi organizado pelas redes sociais e é formado em sua maioria por estudantes. No início da concentração, no final da tarde, os estudantes ocupam a entrada da Biblioteca Pública Benedito Leite e preparam cartazes com reivindicações. Muitos levavam cartazes e faixas pedindo a saída de José Sarney da política e contra atuação da rede Globo.

Os lideres do movimento disseram que são contra qualquer tipo de desordem e que a manifestação será pacífica. "Somos contra a desordem política, descaso na saúde, educação, e o controle opressor dos políticos no poder", declarou a estudante Tyanna Moraes, uma das líderes do movimento "#vempraruaSãoLuís".

Ainda antes do início da concentração, na Praça Deodoro, um tradicional ponto de reunião de manifestações no Centro de São Luís, circularam rumores de que policiais militares do Serviço Velado da PM do Maranhão iriam se infiltrar na multidão e insuflar os estudantes pra cometerem atos de vandalismo. O comando da Secretária de Segurança Pública negou a informação e disse que está tentando negociar com a liderança do movimento.