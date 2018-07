Manifestantes queimam barracão no Pinheirinho Manifestantes saquearam e incendiaram um barracão em um protesto na área do Pinheirinho, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, na manhã desta sexta-feira, 19. Na estrutura eram guardados objetos de pessoas despejadas em janeiro do ano passado em uma ação da PM no terreno ocupado por 1,5 mil famílias.