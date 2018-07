Manifestantes queimam pneus em Fortaleza Uma parte dos manifestantes que deixou o protesto no aeroporto internacional Pinto Martins, em Fortaleza, seguiu pela Avenida dos Expedicionários, onde agora no final da tarde queimou dezenas de pneus de uma borracharia. Os que ficaram interditando a Avenida Carlos Jereissati (cerca de 300 pessoas) liberaram há pouco uma das faixas de acesso ao aeroporto. Um helicóptero da Policia está monitorando a manifestação, que continua tensa. O ex-ministro Ciro Gomes, que está no aeroporto para seguir viagem a Brasília, disse que apoia a manifestação, mas condenou os excessos.