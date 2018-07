Manifestantes realizam protesto por moradia em SP O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) mobilizou todas as ocupações organizadas pelo Movimento em São Paulo para uma grande manifestação, que teve início no Largo da Batata, às 7h na manhã desta quarta-feira, 26. A mobilização ocorre por causa do não cumprimento dos acordos firmados pelo prefeito Fernando Haddad com as ocupações do MTST no mês de janeiro.