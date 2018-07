Manifestantes saem à força da Câmara de Campinas Cerca de 100 manifestantes ocuparam a Câmara de Vereadores de Campinas na noite de quarta-feira, 7, e foram retirados à força pela Tropa de Choque da Polícia Militar, no início da madrugada desta quinta-feira, 8, após depredação do plenário. O grupo pedia tarifa de ônibus gratuita, melhorias no transporte público e uma investigação do sistema por parte dos vereadores. Eles quebraram mesas, cadeiras, equipamento de som e picharam as paredes do plenário.