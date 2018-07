Manifestantes se acorrentam à grades de secretaria em SP Três integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) e uma do grupo Fanfarra do M.A.L. estão acorrentados desde as 9h30 desta sexta-feira, 30, nas grades da Secretaria da Segurança Pública na Rua Líbero Badaró, na região central de São Paulo. Eles querem a suspensão do inquérito 01/2013, tocado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).