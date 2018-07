Manifestantes se acorrentam na Câmara de Campinas Em Campinas (SP), nove manifestantes acorrentaram-se num portão da Câmara Municipal, em ato na noite desta sexta-feira. Cerca de 300 fizeram um protesto organizado pela Frente Contra o Aumento em Campinas. O grupo, que saiu do Largo do Rosário, no centro da cidade, seguiu para Câmara para cobrar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) dos transportes para investigar os contratos da prefeitura com as empresas de ônibus. O pedido feito pelo vereador Paulo Búfalo (PSOL) tem cinco assinaturas. São necessárias mais seis. Um manifestante levou um pizza para o protesto e afirmou que queria protocolar a pizza na Câmara. Até as 19h30, não foram registrados confrontos.