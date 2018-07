Manifestantes se dispersam em Sorocaba Os manifestantes que ocupavam a Praça Coronel Fernando Prestes na região central de Sorocaba, no início da tarde desta quinta-feira, 11, já se dispersaram. De acordo com os organizadores do ato, os grupos voltam a se concentrar no local às 17 horas. As lojas que tinham baixado as portas voltaram a abrir, mas agências bancárias continuam fechadas para o público. Na cidade, a adesão ao dia da luta convocado por centrais sindicais e movimentos sociais chegou a reunir cinco mil pessoas.