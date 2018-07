Manifestantes se reúnem em frente ao Congresso Um grupo de manifestantes ligados a centrais sindicais e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) está reunido neste momento em frente ao Congresso, em Brasília. De acordo com a Polícia Militar (PM), há cerca de 500 manifestantes no local. Eles reuniram-se no Museu Nacional e, pouco depois das 16 horas, começaram uma passeata em direção ao Legislativo.