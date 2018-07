Manifestantes se reúnem no Largo do Machado, no Rio Centenas de manifestantes de três grupos distintos estão reunidos na tarde desta segunda-feira, 22, no Largo do Machado, de onde deverão partir por volta das 17h em uma marcha rumo ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio, em Laranjeiras (zona sul), onde o papa Francisco será recepcionado por autoridades brasileiras.