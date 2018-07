Manifestantes seguem acampados na Câmara de BH Um grupo de manifestantes que ocupa a Câmara Municipal de Belo Horizonte decidiu permanecer no prédio após reunir-se com representantes do Executivo, nesta manhã. Eles pedem a presença do prefeito da capital mineira, Marcio Lacerda (PSB). Uma nova assembleia entre os manifestantes está agendada para esta tarde.