Manifestantes tentam invadir a Assembleia no Rio Manifestantes tentaram invadir a Assembleia Legislativa. Havia uma grande concentração em frente ao prédio, quando foi ouvido o estouro de uma bomba e parte dos manifestantes correram para o prédio, atacando contra a fachada as grades de proteção e objetos em chamas. Os manifestantes também tentaram invadir o Teatro Municipal, ao lado. A Polícia Militar respondeu com balas de borracha e bombas de gás.