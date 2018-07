Manifestantes tentam invadir Palácio dos Bandeirantes A tentativa de invasão do Palácio dos Bandeirantes deixou ilhados inúmeros funcionários que trabalham na sede do governo do governo paulista, no Morumbi. Segundo a assessoria de imprensa, manifestantes também jogaram bombas dentro do palácio e quebraram um dos portões na tentativa de invadir o local. Eles foram impedidos pela Polícia Militar que faz a guarda do Palácio. Até as 23h30, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) não havia se manifestado. Também não havia detalhes sobre quantos policiais guardam o local, ou se houve pedido de reforço. Também não ficou confirmado se a Alckmin receberia parte do grupo.