Manifestantes tentam invadir sede da Prefeitura de SP Manifestantes e guardas civis metropolitanos entraram em confronto depois que alguns integrantes do grupo tentarem invadir o prédio da Prefeitura de São Paulo. A guarda se recolheu dentro do prédio e fechou com grades a portaria da Prefeitura. Portas de vidro foram quebradas e alguns manifestantes continuam atirando pedras. Outros tentam conter os mais exaltados e pedem que não haja violência.